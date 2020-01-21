Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

Российский экспресс-тест на выявление нового типа коронавируса 2019-nCoV будет готов в феврале. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на своем канале в Telegram.

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ. Это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой министерством», — заявил Салагай.

Замминистра отметил, что подобным примером также была российская вакцина против лихорадки Эбола, которая официально стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной высокого уровня.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. В настоящее время зафиксировано 224 случая заболевания новым видом пневмонии в Пекине, Ухане и в Шанхае. Трое человек умерли в результате заболевания.

Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.