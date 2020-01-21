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10:30   21 Января 2020
Россия

Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем

Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и певца Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

В телеграмме Путин отмечает, что Харатьян обладает многогранным талантом и большим запасом позитивной энергии, благодаря чему он добился успеха на актерском поприще. Российский лидер также указал, что артист ярко заявил о себе как об исполнителе песен и завоевал искреннюю любовь ценителей музыки и кино. 

Глава государства пожелал Дмитрию Харатьяну здоровья, творческих успехов и всего самого доброго. 

Дмитрий Харатьян стал популярным в 1976 году, когда на экраны вышел фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш». Затем артист укрепил успех участием в съемках более 80 картин, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Зеленый фургон».

Во вторник, 21 января, Дмитрий Харатьян выступит с концертом в Санкт-Петербурге, а 12 февраля отметит свой юбилей в Москве на сцене Кремлевского дворца. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #юбилей #харатьян

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