Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и певца Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

В телеграмме Путин отмечает, что Харатьян обладает многогранным талантом и большим запасом позитивной энергии, благодаря чему он добился успеха на актерском поприще. Российский лидер также указал, что артист ярко заявил о себе как об исполнителе песен и завоевал искреннюю любовь ценителей музыки и кино.

Глава государства пожелал Дмитрию Харатьяну здоровья, творческих успехов и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян стал популярным в 1976 году, когда на экраны вышел фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш». Затем артист укрепил успех участием в съемках более 80 картин, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Зеленый фургон».

Во вторник, 21 января, Дмитрий Харатьян выступит с концертом в Санкт-Петербурге, а 12 февраля отметит свой юбилей в Москве на сцене Кремлевского дворца.