Как сообщает во вторник Федеральное агентство новостей (ФАН), возможно, попытка европейских руководителей решить вопросы мирного урегулирования в Ливии путем сепаратных встреч с Сарраджеим и Хафтаром и стала причиной неудачного завершения конференции

Перед началом конференции в Берлине федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с Сарраджем, заявив, что намерена призывать к прекращению огня, остановке потока оружия, а также к запуску политического процесса. Также она вместе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом встретилась с Хафтаром.

«Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», - говорится в заявлении германского кабинета министров.

Однако тот факт, что и Саррадж и Хафтар уехали с берлинской конференции по Ливии до ее окончания, говорит о неудачном завершении встреч – то есть планы немецкого руководства подписать с Хафтаром ряд соглашений не оправдались, и переговорный процесс в Берлине не продвинулся дальше прошедших неделей ранее переговоров в Москве.

Как отмечает ФАН, озвученные Меркель планы сформировать военную комиссию 5 на 5, также небыли придуманы в Берлине – эта идея была озвучена 13 января в Москве и тогда командующий ЛНА взял время на раздумье. В Берлине Хафтар всего лишь озвучил имена людей, которых он готов включить в состав комиссии со своей стороны, однако так ничего и не подписал.

Итоги берлинской конференции по Ливии говорят о том, что в Европе не намерены всерьез прислушиваться к мнению ливийцев и не особо заинтересованы в реальном мирном урегулировании в этой стране.

Ранее ФАН приводил мнение заместителя председателя думского Комитета по обороне Александра Шерина о том, что Ливия стала жертвой амбиций Запада и спасти ее может только Россия.