Бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

 Европа не собирается учитывать мнения ливийцев по разрешению кризиса в Ливии

Европа не собирается учитывать мнения ливийцев по разрешению кризиса в Ливии
Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

 Европа не собирается учитывать мнения ливийцев по разрешению кризиса в Ливии

Европа не собирается учитывать мнения ливийцев по разрешению кризиса в Ливии
10:31   21 Января 2020
Категория

Бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы. Об этом стало известно во вторник, 21 января. 

Отмечается, что приговор вынес судья Народного суда средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР. Подсудимый после оглашения вердикта не выразил желания обжаловать его или подать апелляцию.

Многие годы Мэн Хунвэй превышал служебные полномочия. Он брал крупные взятки и дорогие подарки, общая сумма которых составила около 14,46 миллиона юаней (2,1 миллиона долларов). Свою вину бывший глава Интерпола признал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #хунвэй

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...