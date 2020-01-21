Бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы. Об этом стало известно во вторник, 21 января.

Отмечается, что приговор вынес судья Народного суда средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР. Подсудимый после оглашения вердикта не выразил желания обжаловать его или подать апелляцию.

Многие годы Мэн Хунвэй превышал служебные полномочия. Он брал крупные взятки и дорогие подарки, общая сумма которых составила около 14,46 миллиона юаней (2,1 миллиона долларов). Свою вину бывший глава Интерпола признал.