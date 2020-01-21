Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

 Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель

Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

 Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день

Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день
Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

 Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель

Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

 Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день

Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день
10:10   21 Января 2020
Весь мир

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, прибывшего в Брисбен из КНР. Об этом сообщает телеканал SBS. 

Известно, что гражданин Австралии вернулся в аэропорт Брисбена из Китая, где его сразу поместили на карантин после того, как обнаружили симптомы пневмонии нового типа. Австралийца изолировали в его доме для того, чтобы в ближайшее время врачи смогли провести обследование на наличие нового коронавируса. 

Власти КНР сообщили, что в городе Ухане — столице китайской провинции Хубэй — скончался еще один человек, который заразился новым типом коронавируса. Таким образом от этого умерли уже четыре человека. 

Ранее СМИ писали, что в американском Национальном институте здравоохранения начали работу над созданием вакцины против нового вируса, который вызывает пневмонию и от которого пострадали уже сотни людей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#вирус #происшествия #чп #китай #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...