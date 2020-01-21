Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, прибывшего в Брисбен из КНР. Об этом сообщает телеканал SBS.

Известно, что гражданин Австралии вернулся в аэропорт Брисбена из Китая, где его сразу поместили на карантин после того, как обнаружили симптомы пневмонии нового типа. Австралийца изолировали в его доме для того, чтобы в ближайшее время врачи смогли провести обследование на наличие нового коронавируса.

Власти КНР сообщили, что в городе Ухане — столице китайской провинции Хубэй — скончался еще один человек, который заразился новым типом коронавируса. Таким образом от этого умерли уже четыре человека.

Ранее СМИ писали, что в американском Национальном институте здравоохранения начали работу над созданием вакцины против нового вируса, который вызывает пневмонию и от которого пострадали уже сотни людей.