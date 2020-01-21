Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель

Пожар в деревянном частном доме в Томской области, в результате которого минувшей ночью погибли 11 человек, мог возникнуть в результате короткого замыкания в электрооборудовании.

Об этом во вторник утром сообщил представитель областных экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости.

«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности в обогревательном приборе», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 11 человек в поселке Причулынском Асиновского района Томской области, где сгорел частный деревянный дом. При этом отмечалось, что, по предварительным данным, десять человек из числа 11 погибших при пожаре были гражданами Узбекистана, еще одна погибшая женщина – гражданка РФ.