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10:12   21 Января 2020
Россия

Погода в Петербурге во вторник побила рекорд 63-летней давности

Погода в Петербурге во вторник побила рекорд 63-летней давности

Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник побила рекорд 63-летней давности, достигнув 4,8 градусов тепла. Об этом 21 января сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус у себя в Facebook.

По словам Леуса, 21 января уже в шесть утра температура воздуха в Петербурге достигла плюс 4,8 градусов. 

«Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший плюс 4,6 градусов», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня Северная столица будет находиться на периферии уходящего циклона, поэтому в городе ожидается облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Кроме этого, прогнозируются кратковременные дожди.

Воздух может прогреться до плюс шести градусов. Атмосферное давление составит 751 миллилитр ртутного столба. Ветер будет западный, скорость может достигнуть до 13 метров в секунду.

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Автор: Софья Белоцерковская
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