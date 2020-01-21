Смертельный пожар в Томской области попал на видео

Кадры с места пожара в частном жилом доме в Томской области, в результате которого погибли не менее 10 граждан Узбекистана, появились в Сети во вторник, 21 января.

МЧС опубликовало видео, где виден огонь в здании, а пожарные пытаются с ним справиться. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

В пожаре в Томской области число жертв достигло 11 человек. Предварительно, пожар произошёл на территории местной пилорамы. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. pic.twitter.com/D3HwJuEk50 — ФедералПресс (@FederalPress) January 21, 2020

Ранее стало известно, что в поселке Причулымский в ночь на вторник загорелся деревянный дом. По данным МЧС, погибли 11 человек. При этом в МЧС Узбекистана сообщили о десяти жертвах.

Оперативный штаб возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.