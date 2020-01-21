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9:43   21 Января 2020
Россия

Смертельный пожар в Томской области попал на видео

Смертельный пожар в Томской области попал на видео

Кадры с места пожара в частном жилом доме в Томской области, в результате которого погибли не менее 10 граждан Узбекистана, появились в Сети во вторник, 21 января. 

МЧС опубликовало видео, где виден огонь в здании, а пожарные пытаются с ним справиться. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. 

Ранее стало известно, что в поселке Причулымский в ночь на вторник загорелся деревянный дом. По данным МЧС, погибли 11 человек. При этом в МЧС Узбекистана сообщили о десяти жертвах. 

Оперативный штаб возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #чп #общество

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