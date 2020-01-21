Сбербанк объяснил, как мошенники получают данные банковских карт россиян

Россияне, которые пересылают в социальных сетях и мессенджерах фотографии своих банковских карт, практически сами отдают свои данные в руки мошенников.

Об этом во вторник в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе рассказал замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, люди беспечно относятся к своим персональным данным, особенно к номерам банковских карт, которые, в отличие от ПИН-кодов и CVC-кодов номера, интернет-пользователи часто пересылают друг другу в виде фотографий.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», - предупредил Кузнецов.

Также он добавил, что мошенники, располагая минимальным набором информации о клиентах банка – фамилией, именем и отчеством, а также номером телефона, то есть данными, которые очень легко добыть, используют методы социальной инженерии, чтобы предпринять попытку хищения средств с бан5ковской карты.