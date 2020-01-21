Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

 Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель

Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

 Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день

Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день
Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

Российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале

 Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель

Причиной смертельного пожара под Томском мог стать обогреватель
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

Новый тип пневмонии обнаружили у гражданина Австралии, приехавшего из Китая

 Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день

Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день
9:54   21 Января 2020
Россия

Сбербанк объяснил, как мошенники получают данные банковских карт россиян

Сбербанк объяснил, как мошенники получают данные банковских карт россиян

Россияне, которые пересылают в социальных сетях и мессенджерах фотографии своих банковских карт, практически сами отдают свои данные в руки мошенников.

Об этом во вторник в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе рассказал замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, люди беспечно относятся к своим персональным данным, особенно к номерам банковских карт, которые, в отличие от ПИН-кодов и CVC-кодов номера, интернет-пользователи часто пересылают друг другу в виде фотографий.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», - предупредил Кузнецов.

Также он добавил, что мошенники, располагая минимальным набором информации о клиентах банка – фамилией, именем и отчеством, а также номером телефона, то есть данными, которые очень легко добыть, используют методы социальной инженерии, чтобы предпринять попытку хищения средств с бан5ковской карты.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #мошенничество #данные #общество #кража #личные данные #мошенники #банковские карты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...