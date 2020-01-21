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9:22   21 Января 2020
Россия

Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров в России

Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров в России

Количество россиян, вышедших на пенсию в 2019 году, уменьшилось на 355 тысяч человек после внесенных в пенсионную систему изменений. Об этом во вторник, 21 января, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова. 

По словам Дроздова, в прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — пенсии по старости. В 2020 году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек. 

«Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — подчеркнул Дроздов.

Глава пенсионного фонда отметил, что количество людей, которые выйдут на пенсии досрочно, будет расти. Это произойдет за счет многодетных матерей, уточнил он. 

Так, 56-летние матери четырех и более детей начнут выходить на пенсию с 2021 года, а с 2023 года — 57-летние женщины, которые родили троих и более детей. 

Ранее Дроздов рассказал, как к 2022 году в России увеличатся пенсии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #дроздов

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