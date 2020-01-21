Аномально теплая погода ожидается во вторник в Москве

Рекордно теплая погода ожидается во вторник в Москве. Воздух прогреется до плюс пяти градусов. Об этом 21 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, в столице ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс три-пять градусов, по области — от одного до плюс шести градусов тепла.

«Сегодня мы ожидаем обновление рекорда», — уточнил синоптик.

Синенков напомнил, что предыдущий рекорд тепла для 21 января был установлен 63 года назад. Тогда температура воздуха составила 3,3 градуса тепла.

Ветер в столице будет дуть западный, его скорость составит от пяти до 10 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, к вечеру оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Это на 12 миллиметров ниже нормы, указал собеседник агентства.