США пытаются блокировать предложения по развитию ОЗХО

США вместе с союзниками мешают повысить эффективность работы Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин в понедельник, 20 января, передает ТАСС.

Представитель России, выступая на неформальной встрече Совбеза ООН в Нью-Йорке, отметил, что тех, кто не согласен с официальными выводами миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии, гораздо больше чем «один-два человека». Речь шла об инциденте в Думе в апреле 2018 года.

Многие в ОЗХО понимают, подчеркнул Шульгин, что работа миссии требует совершенствования. В частности, методы следует привести в соответствие с требованиями Конвенции о запрещении химоружия. Он отметил, что эксперты должны выезжать на места предполагаемого применения химоружия, соблюдая все процедуры.

«Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны группы западных стран во главе с США», — сказал постпред России.

Встреча Совбеза ООН была посвящена инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году. По словам бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, так называемая химатака была полностью инсценирована, однако в Великобритании встречу раскритиковали, безосновательно обвинив Москву в попытке дискредитировать ОЗХО и ее специалистов.