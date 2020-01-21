Прожившие 65 лет в браке супруги умерли в один день

Граждане США Джек и Харриет Моррисон прожили вместе 65 лет и умерли в один день в доме престарелых города Сент-Луис. Об этом во вторник, 21 января, пишет газета St. Louis Post-Dispatch.

Отмечается, что 86-летний Моррисон и его 83-летняя супруга умерли 11 января с разницей в несколько часов. Как сообщает газета, кровати пенсионеров в доме престарелых стояли рядом, чтобы они могли держаться за руки.

Джек и Харриет женаты с 1995 года. Они познакомились на Хэллоуин, а через год решили расписаться. У супругов есть двое сыновей. В доме престарелых они находились около года по состоянию здоровья.