Новые факты о докладе ОЗХО об инциденте в сирийской Думе вызвали широкий резонанс в ООН

Инициированная РФ неформальная встреча Совбеза ООН, посвященная докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийскую Думу, вызвала большой резонанс. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что заседание СБ проходило по «формуле Арриа» - в рамках неформальной дискуссии, в которой могут участвовать не только члены СБ.

По его словам, российская сторона вынесла на заседание вопрос об инциденте в сирийской Думе, который произошел в апреле 2018 года, и воспользовалась тем, что на встречу прибыл постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, который внес важный вклад в проведение этого мероприятия. Участником встречи также был российский эксперт, председатель Фонда содействия развитию демократии Максим Григорьев.

Небензя отметил, что мероприятие получило широкий большой резонанс, в нем приняли участие практически все послы. По его словам, всего выступало более 25 делегаций.

По словам дипломата, российская сторона приводила как известные, так и новые факты, касающиеся данного эпизода, и поставила вопрос о необходимости его расследования в ОЗХО в соответствии с высокими стандартами организации. Небензя подчеркнул, что в последнее время они не всегда соблюдаются.

Ранее сообщалось, что Россия на заседании СБ ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.