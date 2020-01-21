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7:07   21 Января 2020
Россия

Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Жертвами пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области стали десять человек.

ФАН со ссылкой на источник в в экстренных службах сообщает, что звонок поступил в пожарно-спасательную службу МЧС в 04:05 по местному времени (01:05 мск). На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

Самостоятельно из здания смогли выйти трое пострадавших. После ликвидации огня и разбора обрушивающихся конструкций, пожарные нашшли тела пятерых человек.

РИА «Новости» уточняют, что на данный момент число жертв пожара возросло до десяти. Десятый погибший был найден в 06.35 мск.

По данным агентства, в сгоревшем здании проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». По предварительным данным, все они - граждане Узбекистана.

Разбор завалов продолжается. Личности погибших пока не установлены, на месте работают следователи.

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Автор: Олег Королев
#пожар #томская область

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