Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Жертвами пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области стали десять человек.

ФАН со ссылкой на источник в в экстренных службах сообщает, что звонок поступил в пожарно-спасательную службу МЧС в 04:05 по местному времени (01:05 мск). На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

Самостоятельно из здания смогли выйти трое пострадавших. После ликвидации огня и разбора обрушивающихся конструкций, пожарные нашшли тела пятерых человек.

РИА «Новости» уточняют, что на данный момент число жертв пожара возросло до десяти. Десятый погибший был найден в 06.35 мск.

По данным агентства, в сгоревшем здании проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». По предварительным данным, все они - граждане Узбекистана.

Разбор завалов продолжается. Личности погибших пока не установлены, на месте работают следователи.