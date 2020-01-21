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Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

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6:30   21 Января 2020
Весь мир

Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

Курды-боевики SDF во время рейда на севере сирийской провинции Ракка задержали трех курдских высокопоставленных полевых командиров. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Военная разведка курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) провела рейд в городе Ат-Табка, в ходе которого был раскрыт подпольный бордель. Во время проверки были задержаны трое высокопоставленных члена SDF.

Издание Euphrates Post уточняет, что арестованные руководили женским боевым крылом SDF. Также в притоне были обнаружены женщины-боевики из состава курдской «милиции» «Асайиш». По факту проституции в рядах организаций проводится проверка, задержанные полевые командиры разжалованы и отстранены от руководства.

Источник в сети Twitter (@Trojkan1337) сообщил, что в районе Ат-Табки конвой курдских радикалов подорвался на дорожной мине.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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