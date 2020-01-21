Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

 Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение

Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

 ФАН рассказал о распространении неизвестного коронавируса за пределами Китая

ФАН рассказал о распространении неизвестного коронавируса за пределами Китая
Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

 Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение

Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

Трое курдских полевых командиров задержаны SDF за организацию борделя на севере Ракки

 ФАН рассказал о распространении неизвестного коронавируса за пределами Китая

ФАН рассказал о распространении неизвестного коронавируса за пределами Китая
6:58   21 Января 2020
Россия

Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение

Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение

Суд сможет отправлять граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, на принудительное лечение. Об этом сообщают «Известия».

В документах правительственной комиссии по профилактике нарушений говорится, что российские суды смогут обязать нарушителей пройти профилактику, диагностику или медицинскую либо социальную реабилитацию.

Проработкой данных положений займется министерство внутренних дел и юстиции, процесс подготовки должен завершиться до начала марта. После этого выводы будут направлены в Минздрав РФ.

Сейчас аналогичные меры касаются только лиц, употреблявших наркотики. Ожидается, что предлагаемые нормы будут включены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил РИА «Новости», что правительство планирует внести новую редакцию КоАП в марте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#коап #правонарушение #алкоголизм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...