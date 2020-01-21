Пьяных правонарушителей суд сможет посылать на принудительное лечение

Суд сможет отправлять граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, на принудительное лечение. Об этом сообщают «Известия».

В документах правительственной комиссии по профилактике нарушений говорится, что российские суды смогут обязать нарушителей пройти профилактику, диагностику или медицинскую либо социальную реабилитацию.

Проработкой данных положений займется министерство внутренних дел и юстиции, процесс подготовки должен завершиться до начала марта. После этого выводы будут направлены в Минздрав РФ.

Сейчас аналогичные меры касаются только лиц, употреблявших наркотики. Ожидается, что предлагаемые нормы будут включены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил РИА «Новости», что правительство планирует внести новую редакцию КоАП в марте.