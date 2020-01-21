ФАН рассказал о распространении неизвестного коронавируса за пределами Китая

Новый смертельный коронавирус распространяется за пределы Китая, его жертвами стали уже трое человек. Об этом пишет ФАН.

Неизвестный вирус был обнаружен в Китае в декабре, когда он вызвал вспышку пневмонии в городе Ухань. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов. Случаи заражения вирусом были зарегистрированы, кроме Уханя, в Пекине и Шэньчжене. В понедельник утром стало известно о гибели третьего человека.

Только за минувшие выходные было выявлено 139 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших превышает две сотни. Британские эксперты считают, что число зараженных может быть выше - более 1700 человек.

В январе вирус распространился за пределы Китая. Так, один случай был зафиксирован в Японии, два - в Таиланде и один в Южной Корее. По информации ВОЗ, все они приехали из Китая, где контактировали с больными пневмонией или посещали рынок в Ухане.

10 января Роспотребноздор опубликовал информацию о распространении вируса в Китае. Ведомство полагает, что вспышка заболевания в центральном Китае имеет риски, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране в период празднования китайского Нового года.

В Сингапуре и Гонконге уже приняты соответствующие меры: прибывающих из Уханя людей, у которых замечена лихорадка и отдышка, помешают на карантин. Роспотребнадзор заверяет, что контролирует ситуацию, тесно сотрудничая с ведомствами Китая. Также был усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу.

Уже 20 января стало известно, что специалисты комитета здравоохранения КНР зафиксировали случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Новый вирус «подхватили» 14 человек.

После того, как вирус вышел за пределы Китая, в Центре стратегического планирования Минздрава РФ приступили к созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV. Ожидается, что прототип будет готов к концу текущего месяца. Сейчас же прибывающих из Китая проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявлять людей с повышенной температурой.

Специалисты обращают внимание, что на рынке морепродуктов, откуда могло пойти заражение, продаются живые животные, включая летучих мышей. Ранее в случае с тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) носителями вируса были именно летучие мыши. По словам китайских ученых, штамм нового коронавируса схож с коронавирусом ТОРС.