Военные РФ и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

Совместные маневры вооруженных сил РФ и Сирии по защите объектов международной морской экономической деятельности прошло в порту Тартус. Об этом сообщил ТАСС руководитель учения Александр Юлдашев.

По его словам, к маневрам были привлечены более двух тысяч военных, семь надводных кораблей и катеров.

Учения проходили с 18 по 20 января. Экипажи кораблей ВМС Сирии отработали действия по поиску мин на подходе к сирийскому порту. Воздушное пространство в прибрежной зоне Тартуса прикрывали боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С».

Российско-сирийское подразделение подводных диверсионных сил и средств нейтрализовали подводную группу условных террористов. Кроме того, силы российской военной полиции и сирийские подразделения отработали онтрольно-досмотровые и охранные мероприятия.

В порту Тартус находится военно-морская база России. Соглашение о размещение военной базы в 2017 подписали Дамаск и Москва. Оно было рассчитано на 49 лет.