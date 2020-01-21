«Новая газета» попалась на информационных вбросах в пользу террористов «Джебхат-ан-Нусры»

Оппозиционная «Новая газета» опубликовала текст об обстановке в Сирии, который распространил Telegram-канал террористов из Идлиба. Об этом пишет ФАН.

В материале оппозиционного издания говорится, что российские нефтедобывающие компании «Меркурий» и «Велада», которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договоры на геологическую разведку в Сирии, а также на добычу газа и нефти.

Газета отмечает, что содействие данным компаниям в Сирии должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с российским бизнесменом.

Ранее канал джихадистов уже публиковал ссылки на материал «Новой», в котором рассказывалось о деятельности России в Сирии, который мог их интересовать. Однако новая статья, в которой речь идет об экономических интересах двух стран, к ситуации в Идлибе отношения не имеет, и террористов она вряд ли могла заинтересовать. Несмотря на это, менее чем за день с момента публикации, статья появилась дважды.

Стремление распространять любые тексты российского оппозиционного СМИ говорят о том, что материалы газеты и тезисы в них вполне вписываются в пропаганду джихадистов. «Новая газета», вместе с боевиками, занимается дискредитацией действий РФ в Сирии и медийной поддержкой террористов.

ФАН отмечает, что ссылки на статьи «Новой газеты» в Telegram-канале боевиков появляется рядом с сообщением «официального» медиацентра террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра»*) о подрыве террориста-смертника в населенном пункте Ат-Тах. Также, несколькими сообщениям ниже ссылки на материал российского издания, располагается репост пропагандистского видео с террористом Шамилем Басаевым.

Ранее в сотрудничестве с членами ИГ** был уличен журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Бывший эксперт по связи террористической организации Малиф дал ФАН интервью, в котором рассказал о сотрудничестве с изданием. По его словам, он даже смог прочесть некоторые материалы Короткова, основанные на предоставленных им сведениях.

Финансирование из-за рубежа, оправдение деятельности террористов, их поддержка в медийной сфере, подтасовка фактов - такими инструментами регулярно пользуется «Новая газета». Аналогичный подход используют многие другие либеральные российские СМИ - так, ФАН при расследовании выяснил, что есть целая сеть по распространению антироссийских фейков боевиков через российскую оппозиционную прессу.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

**ИГ - террористическая организация, запрещена решением российского суда.