Жертвами нового коронавируса в Китае стали четверо человек

Жертвами нового коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй стали четверо человек. Об этом сообщил городской комитет о вопросам здравоохранения Ухани.

По состоянию на полночь воскресенья, было зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса. Медики выписали из больницы 25 человек.

Сообщается, что четвертый погибший - 89-летний мужчина. Симптомы болезни стали проявляться 13 января, в больницу он поступил спустя пять дней с затрудненным дыханием. В 23:39 воскресенья (18:39 мск) он скончался, несмотря на усилия медиков.

На текущий момент лечение проходят 169 человек, из них в критическом состоянии находятся девять, 35 - в тяжелом.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.. В общей сложности зафиксировано 218 случаев заражения, большая часть - в провинции Хубэй.