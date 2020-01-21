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 Жертвами нового коронавируса в Китае стали четверо человек

Жертвами нового коронавируса в Китае стали четверо человек
4:01   21 Января 2020
Весь мир

Жертвами нового коронавируса в Китае стали четверо человек

Жертвами нового коронавируса в Китае стали четверо человек

Жертвами нового коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй стали четверо человек. Об этом сообщил городской комитет о вопросам здравоохранения Ухани.

По состоянию на полночь воскресенья, было зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса. Медики выписали из больницы 25 человек.

Сообщается, что четвертый погибший - 89-летний мужчина. Симптомы болезни стали проявляться 13 января, в больницу он поступил спустя пять дней с затрудненным дыханием. В 23:39 воскресенья (18:39 мск) он скончался, несмотря на усилия медиков.

На текущий момент лечение проходят 169 человек, из них в критическом состоянии находятся девять, 35 - в тяжелом.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.. В общей сложности зафиксировано 218 случаев заражения, большая часть - в провинции Хубэй.

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Автор: Олег Королев
#вирус #китай

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