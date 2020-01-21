Россия представила Совбезу ООН доказательства фальсификации «химатаки» в сирийской Думе

Россия на заседании СБ ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году. Об этом сообщают РИА «Новости».

Заседание Совбеза ООН по «формуле Арри» прошло в понедельник и было посвящено обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в сирийской Восточной Гуте, произошедшем 7 апреля 2018 года. Инициатором мероприятия была Москва.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил членам СБ показания жителей Думы, а также рассказал, что представители его НПО посещали Сирию более десятка раз, и опросили несколько сотен очевидцев. По его словам, были опрощены 15 очевидцев в больнице, десять жителей дома, где были найдены тела , а также 300 жителей в радиусе километра от места обнаружения тел.

Он отметил, что показания свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована. Представитель НПО зачитал ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

Также членам СБ было продемонстрировано видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Яна Хендерсона, который работал в Думе. По его словам, он был участником первой группы, направленной в Думу. Эксперт заявил, что тех, кто работал в Сирии, отстранили от итогового доклада. Он отметил, что выводы в нем противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа - к моменту выпуска промежуточного доклада уже были серьезные сомнения по поводу того, что химатака была.

Также российская сторона отмечает, что критический анализ доклада ОЗХО вызывал серьезные вопросы к выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования. Так, в течение минувшего года появлялось все больше информации о том, что участники первоначальной группы не привлекались к докладу. Подчеркивается, что многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Российская сторона считает, что такая практика ставит под сомнение целостность итогового отчета.

На заседании постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин также призвал для поиска консенсуса организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе.

Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном был подготовлен в мае 2019 года. Группа Хендерсона поставила под сомнение выводы, изложенные в отчете, который вышел в марте 2019 года .

Данные обстоятельства в очередной раз говорят о том, что выводы доклада ОЗХО, опубликованного в марте 2018 года, недостоверны и политизированы так, чтобы выставить правительство Сирии и Россию виновными в военных преступлениях. Также подтверждается тот факт, что страны Запада через контролируемые ими гуманитарные организации (такие как «Белые каски) и СМИ долгие годы ведут целенаправленную работу по дискредитации правительства Башара Асада, и для этого не гнушаются сотрудничать с террористами.