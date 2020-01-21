Британская газета Guardian распространяет слухи о новом главе ИГ*

Британское издание Guardian назвало в качестве нового главаря ИГ* одного из основателей группировки Амира Мухаммеда Абдула Рахмана аль-Мауля аль-Сальби.

Газета заявляет, что сведения об этом были получены от представителей двух разведорганизаций. Отмечается, что уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем в октябре 2019, спустя несколько часов после якобы имевшей место ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Издание отмечает, что он также известен как Абдулла Кардаш и Хаджи Абдулла.

Отмечается, что еще до «ликвидации» аль-Багдади Госдеп называл аль-Сальби потенциальным кандидатом роль главы ИГ*. Вашингтон предлагает за его поимку пять миллионов долларов.

США запустили фейк о «ликвидации» аль-Багдади, не предоставив каких-либо доказательств его смерти. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что у Москвы нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по «очередному» уничтожению аль-Багдади.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.