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 При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ

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Британская газета Guardian распространяет слухи о новом главе ИГ*

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 При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ

При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ
2:27   21 Января 2020
Весь мир

При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ

При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ

При ракетном обстреле дипломатической «зеленой зоны» столицы Ирака пострадавших нет, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Ранее стало известно, что три ракеты разорвались около полуночи неподалеку от расположенного в данной зоне американского диппредставительства.

Согласно поступающим сведениям, пуски были произведены из квартала Эз-Заафарания на юго-востоке столицы. В результате обстрелов был причинен материальный ущерб.

Вместе с атаками в посольстве сработали сирены. В небо над Багдадом были подняты военные вертолеты США.

«Зеленая зона» - укрепленный район в центре Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения. В последние месяцы он неоднократно подвергался обстрелам, в ходе которых были погибшие и пострадавшие среди иракских силовиков. США неоднократно заявляли о причастности к инцидентам действующие в Ираке проиранские милиции и группировки.

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Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #посольство сша

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