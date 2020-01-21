При обстреле "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал - ТВ

При ракетном обстреле дипломатической «зеленой зоны» столицы Ирака пострадавших нет, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Ранее стало известно, что три ракеты разорвались около полуночи неподалеку от расположенного в данной зоне американского диппредставительства.

Согласно поступающим сведениям, пуски были произведены из квартала Эз-Заафарания на юго-востоке столицы. В результате обстрелов был причинен материальный ущерб.

Вместе с атаками в посольстве сработали сирены. В небо над Багдадом были подняты военные вертолеты США.

«Зеленая зона» - укрепленный район в центре Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения. В последние месяцы он неоднократно подвергался обстрелам, в ходе которых были погибшие и пострадавшие среди иракских силовиков. США неоднократно заявляли о причастности к инцидентам действующие в Ираке проиранские милиции и группировки.