Путин сыграл центральную роль на берлинской конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин стал центральной фигурой на берлинской конференции по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Об этом пишет ФАН.

Немецкое издание Deutsche Welle отмечает, что мероприятие началось только после прибытия российского лидера - до этого другие участники (президенты Франции и Турции, премьеры Италии и Великобритании, а также госсекретарь США) ожидали Путина в резиденции канцлера ФРГ. Путина, вышедшего из лимузина с российскими номерами, встречала лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.

После прибытия российский лидер обменялся с Меркель и Гутеррешем несколькими фразами на русском.

Во время совместной фотосессии, особое внимание Путину уделили Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Выстроившись для фотографии, они неождианно поняли, что не хватает на Путина. Макрон и Меркель лично отправились «искать» Путина, и когда он «нашелся», Макрон принялся жать руку.

Понять, что Путин играл главную роль на конференции, можно хотя бы по тому, что все ее участники стремились пообщаться именно с российским лидером. Так, премьер Борис Джонсон, известный критикой России, первым делом отправился искать контакта с Путиным.

Известно, что резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Путиным до конференции. Основной темой беседы стала ситуация в Ливии. В свою очередь Макрон провел беседу с Путиным на «ногах», Помпео же обменялся с ним несколькими репликами во время рукопожатия перед конференцией.

Такое внимание к российскому лидеру неслучайно - именно Россия показала себя как наиболее успешный миротворец на Ближнем Востоке и в северной Африке. Благодаря личным усилиям Путина, на встрече в Москве удалось добиться режима прекращения огня в Ливии. Прошедшая 19 января в Берлине конференция напрямую продолжила переговоры по мирному урегулированию, которые прошли в Москве 13 января. При этом конференция в Берлине не имела такого серьезного успеха, как переговоры в Москве,