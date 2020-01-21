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7:55   21 Января 2020
Весь мир

Путин сыграл центральную роль на берлинской конференции по Ливии

Путин сыграл центральную роль на берлинской конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин стал центральной фигурой на берлинской конференции по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Об этом пишет ФАН.

Немецкое издание Deutsche Welle отмечает, что мероприятие началось только после прибытия российского лидера - до этого другие участники (президенты Франции и Турции, премьеры Италии и Великобритании, а также госсекретарь США) ожидали Путина в резиденции канцлера ФРГ. Путина, вышедшего из лимузина с российскими номерами, встречала лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.

После прибытия российский лидер обменялся с Меркель и Гутеррешем несколькими фразами на русском.

Во время совместной фотосессии, особое внимание Путину уделили Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Выстроившись для фотографии, они неождианно поняли, что не хватает на Путина. Макрон и Меркель лично отправились «искать» Путина, и когда он «нашелся», Макрон принялся жать руку.

Понять, что Путин играл главную роль на конференции, можно хотя бы по тому, что все ее участники стремились пообщаться именно с российским лидером. Так, премьер Борис Джонсон, известный критикой России, первым делом отправился искать контакта с Путиным.

Известно, что резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Путиным до конференции. Основной темой беседы стала ситуация в Ливии. В свою очередь Макрон провел беседу с Путиным на «ногах», Помпео же обменялся с ним несколькими репликами во время рукопожатия перед конференцией.

Такое внимание к российскому лидеру неслучайно - именно Россия показала себя как наиболее успешный миротворец на Ближнем Востоке и в северной Африке. Благодаря личным усилиям Путина, на встрече в Москве удалось добиться режима прекращения огня в Ливии. Прошедшая 19 января в Берлине конференция напрямую продолжила переговоры по мирному урегулированию, которые прошли в Москве 13 января. При этом конференция в Берлине не имела такого серьезного успеха, как переговоры в Москве,

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Автор: Олег Королев
#путин #ливия #берлин

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