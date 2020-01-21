США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

Американские военные перебросили стратегической бомбардировщик В-52Н на авиабазу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом свидетельствуют данные западных мониторинговых ресурсов.

Всего после иранского удара по военной базе США в Ираке на острове Диего-Гарсия было размещено два В-52Н. На данный момент известно, что США отправили еще один бомардировщик на британский остров, который располагается вне досягаемости ракет Ирана.

США известный своей деструктивной политикой на Ближнем Востоке, что неоднократно подтверждали эксперты из разных стран. Так, силами Вашингтона был убит иранский генерал Касем Сулеймани на территории аэропорта Багдада. Американский президент Дональд Трамп лично распорядился о начале операции. Вскоре после инцидента парламент Ирака, как и другие ближневосточные страны возмутились незаконными действиями США, потребовав Вашингтон вывести войска из региона.