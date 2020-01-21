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 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

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США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
1:36   21 Января 2020
Весь мир

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

Американские военные перебросили стратегической бомбардировщик В-52Н на авиабазу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом свидетельствуют данные западных мониторинговых ресурсов.

Всего после иранского удара по военной базе США в Ираке на острове Диего-Гарсия было размещено два В-52Н. На данный момент известно, что США отправили еще один бомардировщик на британский остров, который располагается вне досягаемости ракет Ирана.

США известный своей деструктивной политикой на Ближнем Востоке, что неоднократно подтверждали эксперты из разных стран. Так, силами Вашингтона был убит иранский генерал Касем Сулеймани на территории аэропорта Багдада. Американский президент Дональд Трамп лично распорядился о начале операции. Вскоре после инцидента парламент Ирака, как и другие ближневосточные страны возмутились незаконными действиями США, потребовав Вашингтон вывести войска из региона.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #сулеймани

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