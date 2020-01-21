Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков ИГ* к северо-востоку от Пальмиры. Об этом сообщает портал «Аль-Масдар».

Отмечается, что банды террористов напали на армейские посты, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухне - Дейр- эз-Зор, и попытались их захватить.

Однако, бойцы правительственных сил отбили атаку , что привело к потерям боевиков ИГ* в живой силе и технике. Самолеты сирийских ВВС оказали поддержку, нанеся удары по тыловым базам ИГ в оазисе Аш-Шула, расположенном в глубине Сирийской пустыни.

Боевики регулярно совершают вооруженные атаки из данной местности и нападают на военно-транспортные колонны с целью захвата продовольствия, нефтепродуктов и оружия. Это приводит к потерям среди сирийских военных.

Согласно данным портала «Аль-Масдар», командование Вооруженных сил республики перебросило в восточные районы провинции Хомс и Дейр-эз-Зор значительные подкрепления, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к Ираку.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.