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 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
1:18   21 Января 2020
Весь мир

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков ИГ* к северо-востоку от Пальмиры. Об этом сообщает портал «Аль-Масдар».

Отмечается, что банды террористов напали на армейские посты, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухне - Дейр- эз-Зор, и попытались их захватить.

Однако, бойцы правительственных сил отбили атаку , что привело к потерям боевиков ИГ* в живой силе и технике. Самолеты сирийских ВВС оказали поддержку, нанеся удары по тыловым базам ИГ в оазисе Аш-Шула, расположенном в глубине Сирийской пустыни.

Боевики регулярно совершают вооруженные атаки из данной местности и нападают на военно-транспортные колонны с целью захвата продовольствия, нефтепродуктов и оружия. Это приводит к потерям среди сирийских военных.

Согласно данным портала «Аль-Масдар», командование Вооруженных сил республики перебросило в восточные районы провинции Хомс и Дейр-эз-Зор значительные подкрепления, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к Ираку.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #пальмира #иг

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