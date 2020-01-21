Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Три ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Ракеты упали рядом с посольством США, заявили источники.

Войска США уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все более погружая регион в хаос и военные конфликты. Следствием этому стало убийство США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за ним крушение украинского «Боинга» в Багдаде. Ирак, уставший от разрушительных действий Вашингтона, вместе с соседними странами последовательно призывают США покинуть регион, чтобы Ближний восток смог сконцентрироваться на восстановлении от последствий американской политики.

Многие эксперты заявляют, что ситуация на Ближнем Востоке все больше осложняется незаконным присутствием в регионе американских войск. С точки зрения политологов, США должны как можно скорее покинуть Сирию и Ирак.