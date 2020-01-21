Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
0:41   21 Января 2020
Весь мир

Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Три ракеты упали около посольства США в Багдаде

Три ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Ракеты упали рядом с посольством США, заявили источники.

Войска США уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все более погружая регион в хаос и военные конфликты. Следствием этому стало убийство США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за ним крушение украинского «Боинга» в Багдаде. Ирак, уставший от разрушительных действий Вашингтона, вместе с соседними странами последовательно призывают США покинуть регион, чтобы Ближний восток смог сконцентрироваться на восстановлении от последствий американской политики.

Многие эксперты заявляют, что ситуация на Ближнем Востоке все больше осложняется незаконным присутствием в регионе американских войск. С точки зрения политологов, США должны как можно скорее покинуть Сирию и Ирак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...