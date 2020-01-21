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0:43   21 Января 2020
Весь мир

Семь человек стали жертвами взрыва в столице Судана

Семь человек стали жертвами взрыва в столице Судана

Жертвами взрыва в суданском Хартуме стали семь человек. ОБ этом сообщает телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на источник в местной полиции.

По их данным, в суданской столице могла сработать самодельная бомба. По предварительным данным, пострадали 25 человек.

Взрыв прогремел в районе Эш-Шегля. В этот момент там проходила свадьба.

Другие подробности инцидента не приводятся.

14 января в разных частях Хартума произошли перестрелки между сотрудниками Службы общей разведки и силами военной полиции. Несколько месяцев назад в стране было объявлено о планах реструктуризации спецслужб, в ходе которой 10 тысяч бойцов разведслуждбы должны перейти либо на службу в армию, либо в Силы быстрого реагирования. Ожидалось, что также часть персонала будут отправлены на пенсию. Однако, сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж, в связи с чем власти вывели на улицы армию и бронетехнику, а также заявили о закрытии международного пространства на сутки.

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Автор: Олег Королев
#взрыв #судан

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