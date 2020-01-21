Курдские боевики вместе с силами коалиции США провели рейд в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре

Курдские вооруженные формирования провели вместе с силами международной коалиции рейд в Дейре-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) вместе с силами возглавляемой США коалиции провели рейд с обысками в домах у жителей поселения Джейдет-Акидат. Мероприятие проходило после того, как боевики ИГ* взяли ответственность за атаку на конвой курдских боевиков у города Бусейра. Согласно опубликованным на медиаресурсе «Амак» данным, курдские боевики потеряли несколько человек убитыми и ранеными.

В свою очередь армия Сирии провела рейд в поселке Маарет на территории, приграничной землям, оккупированной силам SDF. Агентство агентство Deir Ezzor уточнило, что в ходе рейда военные задержали нескольких жителей, которые подозреваются в связях с боевиками ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.