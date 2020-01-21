Курдские боевики вместе с силами коалиции США провели рейд в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

США разместили третий бомбардировщик вне досягаемости ракет Ирана на острове Диего-Гарсия

 Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки боевиков ИГ* к северо- востоку от Пальмиры
0:31   21 Января 2020
Весь мир

Курдские боевики вместе с силами коалиции США провели рейд в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре

Курдские боевики вместе с силами коалиции США провели рейд в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре

Курдские вооруженные формирования провели вместе с силами международной коалиции рейд в Дейре-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF)  вместе с силами возглавляемой США коалиции провели рейд с обысками в домах у жителей поселения Джейдет-Акидат. Мероприятие проходило после того, как боевики ИГ* взяли ответственность за атаку на конвой курдских боевиков у города Бусейра. Согласно опубликованным на медиаресурсе «Амак» данным, курдские боевики потеряли несколько человек убитыми и ранеными.

В свою очередь армия Сирии провела рейд в поселке Маарет на территории, приграничной землям, оккупированной силам SDF. Агентство агентство Deir Ezzor уточнило, что в ходе рейда военные задержали нескольких жителей, которые подозреваются в связях с боевиками ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #курды #дейр-эз-зор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...