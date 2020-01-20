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США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

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23:24   20 Января 2020
Весь мир

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

Об этом в понедельник вечером сообщают СМИ, ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как отмечается, после того как Иран 8 января текущего года атаковал американскую военную базу в Ираке, США перебросили на остров Диего-Гарсия два бомбардировщика B-52H. Таким образом, теперь на авиабазе в Диего-Гарсии, которая находится вне досягаемости ракетного удара из Ирана, находятся три американских стратегических бомбардировщика B-52H.

Напомним, иранский удар по американской военной базе в Ираке стал ответом на ракетный удар ВС США по колонне автомобилей в международном аэропорту Багдада 3 января, в результате которого был убит командующий спецподразделения иранской армии Касем Сулеймани.

Тегеран назвал действия американцев терактом, а Пентагон признал террористической организацией.

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

В то же время в Ираке прошли массовые протесты против американского присутствия в стране. Местные жители, возмущенные тем, что третьи страны сделали из их страны полигон для выяснения отношений, вышли на улицы, призывая Вашингтон вывести из Ирака свой военный контингент. Также политологи и военные эксперты все чаще вспоминают старый политический лозунг «Янки, гоу хоум!», считая, что, пока американские военные остаются на Ближнем востоке, этот регион не сможет вернуться к мирной жизни.

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Автор: Александр Люблинский
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