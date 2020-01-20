Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

 В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

 В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае
23:01   20 Января 2020
Весь мир

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

Министерство иностранных дел Индонезии призвало граждан, находящихся на территории Китая и Гонконга быть крайне бдительными в связи с распространившимся вирусом «тяжелой пневмонии» в стране. Об этом сообщает издание Sindonews.

«Мы призываем граждан Индонезии, которые хотят поехать в Китай и Гонконг, следить за развитием коронавируса, избегая места и города происхождения вируса»? — сказано в распространенном МИД сообщении.

На данный момент известно уже о 217 зараженных вирусом из 224 проверенных медиками в Китае. На данным момент о новом вирусе практически ничего неизвестно, его симптомами являются повышенная температура, кашель и одышка, свойственные многим простудным заболеваниям. По данным Би-би-си, заражение напоминает эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома, известного как SARS, который охватил многие страны в начала двухтысячных. 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#эпидемия #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...