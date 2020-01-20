В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

Министерство иностранных дел Индонезии призвало граждан, находящихся на территории Китая и Гонконга быть крайне бдительными в связи с распространившимся вирусом «тяжелой пневмонии» в стране. Об этом сообщает издание Sindonews.

«Мы призываем граждан Индонезии, которые хотят поехать в Китай и Гонконг, следить за развитием коронавируса, избегая места и города происхождения вируса»? — сказано в распространенном МИД сообщении.

На данный момент известно уже о 217 зараженных вирусом из 224 проверенных медиками в Китае. На данным момент о новом вирусе практически ничего неизвестно, его симптомами являются повышенная температура, кашель и одышка, свойственные многим простудным заболеваниям. По данным Би-би-си, заражение напоминает эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома, известного как SARS, который охватил многие страны в начала двухтысячных.