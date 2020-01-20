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22:46   20 Января 2020
Весь мир

Макрон обсудил с Трампом планы США по введению новых торговых пошлин

Макрон обсудил с Трампом планы США по введению новых торговых пошлин

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним намерение Вашингтона ответить на принятый Парижем так называемый цифровой налог введением новых торговых пошлин.

Как написал Макрон в своем микроблоге Twitter, Франция и США намерены приложить усилия, чтобы избежать эскалации в данной сфере.

«Отличное обсуждение с Дональдом Трампом по поводу цифрового налога. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин», — говорится в сообщении французского лидера.

В то же время агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Дональд Трамп согласился не вводить новые торговые пошлины в отношении французских товаров, пока в Организации экономического сотрудничества и развития не завершаться обсуждения цифрового налога.

 

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Автор: Александр Люблинский
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