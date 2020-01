Макрон обсудил с Трампом планы США по введению новых торговых пошлин

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним намерение Вашингтона ответить на принятый Парижем так называемый цифровой налог введением новых торговых пошлин.

Как написал Макрон в своем микроблоге Twitter, Франция и США намерены приложить усилия, чтобы избежать эскалации в данной сфере.

В то же время агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Дональд Трамп согласился не вводить новые торговые пошлины в отношении французских товаров, пока в Организации экономического сотрудничества и развития не завершаться обсуждения цифрового налога.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.