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22:35   20 Января 2020
Россия

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Всероссийское голосование же за или против измененную Конституцию состоится после того, как его одобрят Госдума и Совет Федерации, а затем он направится на рассмотрение в заксобрания в субъектов РФ.  Об этом в беседе с ТАСС рассказал Павел Крашенинников.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что второе чтение по законопроекту президента России Владимира Путина может состояться уже в феврале.

«В четверг мы будем рассматривать в первом чтении. Потом, как известно, второе и третье чтения», — пояснил он.

Депутат добавило, что в случае одобрения Госдумой, проект направится в Совет Федерации, а затем на рассмотрение в законодательны собрания регионов. Для его вынесения на всенародное голосование, рассмотреть его должны и на законодательных собрания в субъектах РФ.

 

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Автор: Галина Кандинская
#конституция

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