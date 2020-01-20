Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Всероссийское голосование же за или против измененную Конституцию состоится после того, как его одобрят Госдума и Совет Федерации, а затем он направится на рассмотрение в заксобрания в субъектов РФ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал Павел Крашенинников.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что второе чтение по законопроекту президента России Владимира Путина может состояться уже в феврале.

«В четверг мы будем рассматривать в первом чтении. Потом, как известно, второе и третье чтения», — пояснил он.

Депутат добавило, что в случае одобрения Госдумой, проект направится в Совет Федерации, а затем на рассмотрение в законодательны собрания регионов. Для его вынесения на всенародное голосование, рассмотреть его должны и на законодательных собрания в субъектах РФ.