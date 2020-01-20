Трамп планирует в Давосе встретиться с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС

Президент США Дональд Трамп планирует на полях всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить с 21 по 24 января, провести встречи с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и Евросоюза.

О планах президента США в понедельник сообщает Белый дом.

Напомним, Ирак в вначале 2020 года оказался площадкой, на которой США и Иран попытались «выяснять отношения». 3 января в результате ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли по багдадскому международному аэропорту, был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ответ признал Пентагон террористической операцией и пообещал 7 не оставить неотмщенным убийство спецподразделения «Аль-Кудс», входящего в состав КСИР (Корпуса стражей исламской революции – элитной части иранской армии). После чего, 8 января, Иран нанес удар по американским военным базам, расположенным на территории Ирака.

Население Ирака, возмущенное тем, что трети страны превратили их территорию в полигон для демонстрации своей военной силы, начали выходить на массовые митинги против американского военного присутствия в своей стране. Помимо жителей Ирака, старый политический лозунг «янки, гоу хоум», вспоминают политологи и военные эксперты, которые считают, что, пока на Ближнем Востоке остаются американские военные, этот регион не сможет вернуться к мирной жизни.