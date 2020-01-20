Мишустин посетил ФНС и поздравил своего преемника

Новый премьер РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу (ФНС) и поблагодарил коллектив за годы эффективной работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 20 января.

По словам Мишустина, благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу ФНС удалось добиться высоких результатов. Глава правительства выразил уверенность, что коллектив продолжит «успешно справляться с решением стоящих перед службой задач».

Мишустин поздравил Даниила Егорова с назначением на должность главы Службы.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин.

Медведев получил должность заместителя председателя Совбеза РФ, которую ввел президент РФ Владимир Путин.