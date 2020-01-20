Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

 В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае
Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

Госдума может рассмотреть проект о поправках к Конституции во втором чтении в ферврале

 Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

США перебросили на авиабазу в Индийском океане бомбардировщик B-52H

 В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае

В МИД Индонезии призвали быть крайне осторожными из-за вируса «тяжелой пневмонии» в Китае
21:54   20 Января 2020
Россия

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Глава конституционного комитета СовФеда Андрей Клишас сообщил, что всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию страны может состояться сразу после того, как закон будет принят парламентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — заявил Клишас и добавил, что граждане России будут голосовать за главный закон страны целиком.

Напомним, что президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года выдвинул ряд предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Сегодня стало известно, что российский лидер уже направил законопроект в Госдуму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...