Клишас заявил, что россияне будут голосовать за поправки к Конституции страны целиком

Глава конституционного комитета СовФеда Андрей Клишас сообщил, что всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию страны может состояться сразу после того, как закон будет принят парламентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — заявил Клишас и добавил, что граждане России будут голосовать за главный закон страны целиком.

Напомним, что президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года выдвинул ряд предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Сегодня стало известно, что российский лидер уже направил законопроект в Госдуму.