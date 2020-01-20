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Разморожены активы «Газпрома», арестованные в нескольких странах по искам «Нафтагаза»

Разморожены активы «Газпрома», арестованные в нескольких странах по искам «Нафтагаза»

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21:11   20 Января 2020
Весь мир

Разморожены активы «Газпрома», арестованные в нескольких странах по искам «Нафтагаза»

Разморожены активы «Газпрома», арестованные в нескольких странах по искам «Нафтагаза»

В «Газпроме» заявили, что снят арест с активов компании, замороженных в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который предполагает, что стороны должны урегулировать существующие между ними юридические разногласия. В рамках протокола было обговорено и снятие ареста с активов российского «Газпрома».

В декабре 2019 года страны подписали ряд соглашений, которые установили продолжение поставок газа из России через украинские территории, в их числе транзитный контракт сроком на 5 лет. Так, «Газпром» гарантирует прокачку не менее 65 миллиардов кубометров газа за первый год и по 40 миллиардов за каждый последующий. Данная сделка позволила продолжить транзит с 1 января 2020 года после того, как истек срок предыдущего контракта.

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Автор: Галина Кандинская
#газпром #нафтагаз

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