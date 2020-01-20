Австралию за двое суток настигла сначала песчаная буря, а затем крупный град

Крупный град размером с мяч для гольфа пришел в Австралию на смену песчаной буре, буйствовавшей сутки назад Об этом сообщает издание The Gardian в понедельник, 20 января.

Выпавший град повредил множество зданий в районе столичных территорий Австралии, в том числе в Канберре и других крупных населенных пунктах. Глыбы льда обрушились на здание парламента, а также повредили множество деревьев в штате Виктория.

Местные жители направили более 1,2 тысяч сообщений в экстренные службы в связи со штормом, они сообщили о различных травмах и телесных повреждениях. Всем пострадавшим оперативно оказывается помощь.

Экстренное предупреждение на территории Австралии было распространено незадолго до наступления катаклизма. Метеобюро Южного Уэльса предупредило австралийцев об опасности, предостережение все еще актуально для северных и северо-западных штатов Австралии.

Напомним, что за сутки до того, как обрушился град, в штате Южный Уэльс ураганные ветры, вызванные грозами, стали причиной песчаных бурь. Местные синоптики тогда написали в Twitter, что «День превращается в ночь», таким плотным и огромным оказалось песчаное облако, образовавшееся на территории штата.