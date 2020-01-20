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20:14   20 Января 2020
Весь мир

Джонсон хочет нормализации отношений с Россией, как показала конференция в Берлине

Джонсон хочет нормализации отношений с Россией, как показала конференция в Берлине

Британский премьер Борис Джонсон искал встречи с Владимиром Путиным на международной конференции в Берлине, которая прошла 19 января. По данным высокопоставленного источника ТАСС, тон Джонсона был примирительным.

«Удивлены комментариями Даунинг-стрит о встрече Джонсона с Путиным. Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера — желание улучшить отношения с Россией», — рассказал собеседник агентства.

Немногим ранее канцелярией главы британского правительства было распространено сообщение о том, что Джонсон на встрече с Путиным якобы заявил о невозможности нормализации отношений между странами, пока Россия «не прекратит дестабилизирующую деятельность».

Встреча Путина и Джонсона на конференции в Берлине стала первой с момента избрания нового британского премьер в июле 2019 года главой правящей Консервативной партии. До этого момента российский лидер проводил переговоры с британским премьером Терезой Мэй в рамках саммита G20, до того, как она покинула этот пост 24 июля 2019 года.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #джонсон

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