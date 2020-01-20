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20:32   20 Января 2020
Россия

ФБК скрывает массовые увольнения сотрудников, боясь потерять зарубежных спонсоров

ФБК скрывает массовые увольнения сотрудников, боясь потерять зарубежных спонсоров

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков утверждает, что сотрудники организации не спешат увольняться после после волны обысков, а наоборот, работают еще «злее и активнее», чтобы «за все отомстить». О этом он заявил в интервью «Дождю» в минувшем сентябре.

Журналисты Nation News нашли в интернете резюме, которые явно противоречат словам Волкова, указывая на очередную ложь, которую «оппозиция» распространяет через лояльные им информационные ресурсы.

На сайте hh.ru можно найти достаточное количество анкет сотрудников ФБК, находящихся в активном поиске новой работы. Если в некоторых резюме работа у Навального указана в качестве последнего места работы, то в других соискатели еще продолжают на него трудиться.

Ранее Волков подвел итоги ушедшего года на странице в Facebook. Соратник Навального в красках расписал, как непрекращающаяся борьба с властью делает сотрудников ФБК и их сторонников сильнее, а неудачи «помогают двигаться вперед»

Выяснилось, что и эта информация не отражает реальной картины. Волков забыл рассказать, что к весне 2018 года в разных городах России действовал 81 штаб ФБК, но затем отделения организации Навального стали массово закрываться.

Так, в начале апреля 2018 года закрылись 29 штабов блогера, а к концу месяца – еще 11. В качестве основной причины прекращения работы СМИ назвали нехватку денег. Молчит Волков и об острой нехватке кадров, хотя по данным на март 2019 года, дефицит сотрудников испытывала как минимум четверть отделений Навального.

Сторонники блогера распространяют фейковую информацию не только о политической ситуации в России, но и о работе самого ФБК. Ими движет необходимость отработать деньги спонсоров и заказчиков. К тому же навальнисты очень ценят «донаты» простых граждан, на которые они якобы и осуществляют свою деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в России.

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Автор: Олег Королев
#навальный #фбк

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