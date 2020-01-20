ФБК скрывает массовые увольнения сотрудников, боясь потерять зарубежных спонсоров

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков утверждает, что сотрудники организации не спешат увольняться после после волны обысков, а наоборот, работают еще «злее и активнее», чтобы «за все отомстить». О этом он заявил в интервью «Дождю» в минувшем сентябре.

Журналисты Nation News нашли в интернете резюме, которые явно противоречат словам Волкова, указывая на очередную ложь, которую «оппозиция» распространяет через лояльные им информационные ресурсы.

На сайте hh.ru можно найти достаточное количество анкет сотрудников ФБК, находящихся в активном поиске новой работы. Если в некоторых резюме работа у Навального указана в качестве последнего места работы, то в других соискатели еще продолжают на него трудиться.

Ранее Волков подвел итоги ушедшего года на странице в Facebook. Соратник Навального в красках расписал, как непрекращающаяся борьба с властью делает сотрудников ФБК и их сторонников сильнее, а неудачи «помогают двигаться вперед»

Выяснилось, что и эта информация не отражает реальной картины. Волков забыл рассказать, что к весне 2018 года в разных городах России действовал 81 штаб ФБК, но затем отделения организации Навального стали массово закрываться.

Так, в начале апреля 2018 года закрылись 29 штабов блогера, а к концу месяца – еще 11. В качестве основной причины прекращения работы СМИ назвали нехватку денег. Молчит Волков и об острой нехватке кадров, хотя по данным на март 2019 года, дефицит сотрудников испытывала как минимум четверть отделений Навального.

Сторонники блогера распространяют фейковую информацию не только о политической ситуации в России, но и о работе самого ФБК. Ими движет необходимость отработать деньги спонсоров и заказчиков. К тому же навальнисты очень ценят «донаты» простых граждан, на которые они якобы и осуществляют свою деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в России.