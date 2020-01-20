Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Украинское общество заинтересовано в новых документальных фильмах, реалити-шоу и сериалах, снятых на деньги агентства США по международному развитию (USAID), однако развлекательный контент не способствует заявленной цели повышения «устойчивости украинской демократии». Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Когда есть проблемы с экономикой, интерес к зрелищам резко возрастает. Это еще древние римляне заметили. Насколько это приведет к укреплению украинской демократии, тут большой вопрос. Может быть в историях о путешествиях будет показано, как хорошо быть демократической страной. Все это возможно, но почему это должно укреплять демократию. В американском учебнике написано, что демократия определяется институтами», — оценил перспективы расходования 22 миллионов долларов эксперт.

Именно такую сумму USAID готово потратить на «новаторские коммуникационные инициативы» для украинских граждан. Предполагается, что формирование позитивного образа демократических реформ с помощью развлекательных программ подстегнет стремление общества к европейской интеграции. В USAID обеспокоены скепсисом в отношении реформ среди русскоговорящего населения и доминирующим положением националистических идей.

Журавлев убежден, что разговаривать с приверженцами крайне правых взглядов, которые образуют на Украине «мощный тренд», бессмысленно.

«Националисты на Украине имеют свою вооруженную силу. Украинское государство не имеет монополии на насилие, поэтому это очень серьезный тренд. Специфика ультранационалистов в том, что их нельзя убедить. Их позиция – это их вера. Никакими информационными технологиями их взять нельзя», — полагает собеседник «ПС».

Со дня своего основания в 1961 году USAID является высшим федеральным органом госуправления США в области помощи за рубежом. Организация финансируется на средства федерального бюджета и различных негосударственных фондов. В России агентство работало с 1992 по 2012 годы и повлияло на разработку Конституции РФ, Гражданского и Налоговых кодексов, а также поддерживало ряд НКО. В частности, ассоциацию «Голос», «Московскую Хельсинскую группу» и общество «Мемориал».

За два десятка лет сумма российских проектов составила около 2,7 миллиардов долларов. В 2012 году власти РФ уведомили США о решении приостановить деятельность агентства на территории страны в связи с попытками влиять на политические процессы с помощью грантов.