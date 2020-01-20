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20:10   20 Января 2020
Весь мир

Турция стремится к доминированию в Ливии, а не к миру

Турция стремится к доминированию в Ливии, а не к миру

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается усидеть на двух стульях, отправляя сирийских боевиков в поддержку так называемого ПНС Ливии, и выступая гарантом перемирия правительства Файеза Сарраджа. Такое мнение выразил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что Эрдоган никогда не будет сторонником мирного урегулирования ливийского конфликта, ведь если Ливия превратится в нормальное государство, она станет прямым конкурентом Турции в сфере влияния на север Африки.

«Поэтому Эрдогану нужно вести двойную, а, может, и тройную игру с тем, чтобы осуществить свою идиотскую идею с воссозданием Османской империи», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что через Ливию идут нефтепроводы, это богатейшая нефтяная страна. Турция не допустит, чтобы стабилизация в Северной Африке помешала доминировать в регионе. Эрдоган будет препятствовать укреплению Ливии, одновременно изображая из себя миротворца.

«Эрдоган, по-моему, втянется в эти «игиловские» дела до такой степени, что его будут презирать на западе и пренебрегать им в России», — считает собеседник издания

В начале января 2020 года телеканал «Би-би-си» сообщил, что Турция продолжает перебрасывать в Ливию сирийских наемников, а также оружие, боеприпасы и беспилотники для поддержки боевиков ПНС. Анкара намеренно идет на провокации, нарушая оружейное эмбарго ООН.

«Явление иностранных наемников и турецкой армии в Ливии создаст возможность консолидации общества. И тогда ни ИГИЛовцам, ни тем более туркам жить красиво не придется. Их просто выгонят, а авторитет Турции рухнет моментально», — резюмировал Анохин.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция

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