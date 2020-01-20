Брутер уверен, что итоги конференции по Ливии в Берлине ни к чему не приведут

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер убежден, что итоговый вариант урегулирования ливийского конфликта, составленный на берлинской конференции не приведет к должному результату.

Многие эксперты считают основной проблемой прошедших в Берлине переговоров то, что к участию в них не были приглашены сами представители конфликтующих сторон — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и лидер так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж, которые, разочаровавшись в конференции, покинули ее заблаговременно.

Сегодня легитимное правительство в Ливии представлено Палатой представителей во главе с Агилой Салехом Иссой, которому и подконтрольна ЛНА. Именно они ведут борьбу с террористами в Ливии, которых представляет так называемое ПНС. Входящие в состав ПНС боевики опираются на просроченное и не выполненное ими Схиратское соглашение от 2015 года, они стремятся сохранять военное противостояние, чтобы не потерять контроль над энергетическим бизнесом страны.

Страны-участницы ЕС и ООН не перестают заявлять о том, что конфликт в Ливии не имеет военного решения, однако так и не смогли за долгие годы приблизиться к его разрешению. Бесперспективность европейских методов и в том, что к переговорам не допускаются сами представители враждующих сторон.

ФБА «Экономика сегодня» побеседовало с политологом Владимиром Брутером по поводу сложившейся вокруг ливийского конфликта ситуации. Эксперт уверен, что в такой обстановке не удастся восстановить мир в Ливии.

«При этом раскладе мира в Ливии построить нельзя, да и к такому подходу призывают те, кто эту войну начал. Россия же выступает за окончание ливийского конфликта, поскольку считает его совершенно лишним и братоубийственным», — заявил собеседник агентства.

Брутер отметил, что интерес России заключается в том, чтобы подобных конфликтов в мире было как можно меньше. Участники же берлинской встречи, по его словам, смогли найти компромисс по тем вопросам, которые обсуждались, но именно мир на территории Ливии и ее послевоенное будущее они не затронули.

«Этот вопрос должны обсуждать Хафтар и Саррадж, причем российская сторона говорила об этом неоднократно. Такого результата в Берлине не было достигнуто, поскольку задействованные в конференции стороны даже не затронули эту тему, поэтому единственным результатом остается перемирие, но и здесь имеются значительные сомнения», — подчеркнул политолог.

«Экономика сегодня» также выяснила взгляд доцента МГИМО Николая Топорнина, который заявил, что европейские и западные страны не забудут о Ливии, потому что она крайне важна с точки зрения энергоресурсов.

«Никто сейчас Ливию не оставит. Это не Эритрея, не Судан, а более серьезный игрок, который имеет значимость для мира. Раз лидеры собрались в Берлине и приняли резолюцию, значит, существует какая-то надежда, что стороны гражданского конфликта можно будет подвести к компромиссу, ведь ситуация в Ливии является взрывоопасной для всего региона», — объяснил Топорнин.

Конференция, которая прошла в Берлине, с одной стороны, дает надежду, ведь в ней участвовали ведущие мировые державы, с другой же, вызывает сомнения, ведь ЕС, США и некоторые другие ее участники крайне меркантильны в своих интересах.