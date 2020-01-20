Замглавы МИД РФ Рябков призвал США свернуть военное присутствие в Сирии

Москва рассчитывает, что США прислушаются к Дамаску и выведут войска с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Все, что США осуществляют на территории Сирийской Арабской Республики с точки зрения своего военного присутствия – это незаконно. Мы об этом говорим открытым текстом, отмечаем в контактах с американцами, но, к сожалению, их линия остается прежней. Мы не видим, как такого рода присутствие может стабилизировать ситуацию. Мы хотели бы надеется, что США в конечном итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, из Дамаска и все же реализуют заявленное на высшем уровне в США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирии», — заявил российский дипломат.

Дестабилизирующее влияние США распространяется не только на Сирию, где при поддержке курдских сепаратистов американские военные оккупируют нефтегазовые месторождения, но и на весь Ближний Восток. Колумнист итальянского издания AGI Марко Амброджи выразил мнение, что США фактически превратились в государство-изгоя, устранив одну из ключевых фигур в регионе — иранского военачальника Касема Сулеймани.

Резонансное убийство, осуществив которое США поставили собственные интересы выше международного права, подчеркнуло в новом контексте знаменитый антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!».

Издание The New York Times отмечало импульсивность решения администрации Дональда Трампа о ликвидации Сулеймани. Американский президент отдал приказ после просмотра кадров штурма посольства США в Багдаде. Причиной манифестации, которая перетекла в беспорядки, послужили удары американских беспилотников на западе Ирака по объектам иранских формирований. Как отмечает Амборджи, несимметричный ответ США разбалансировал систему сдержек и противовесов, которая характеризует демократические страны.

Вопреки заверениям Трампа нанести удары по 52 иранским объектам в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана Пентагон оставил без ответа ракетные обстрелы баз США. Ранее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных.