Что предусмотрено в законе о поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправке к Конституции на рассмотрение Госдумы. Что предусмотрено в документе — подробнее в материале «Политики сегодня».

Срок проживания на территории РФ для кандидатов в президенты увеличивается до 25 лет

Согласно предложенным поправкам, президентом РФ может быть гражданин, достигший 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Требование не будет распространяться на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято в состав РФ.

Один и тот же человек не сможет занимать пост президента более двух сроков

Поправка президента также исключает возможность занимать высшую руководящую должность более двух сроков. Также вводится запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц.

Статус Госсовета будет определять отдельный федеральный закон

Поправка в Конституцию предусматривает формирование главой государства Госсовета. Сейчас он считается лишь совещательным органом при президенте. Новый статус Госсовета должен быть определен отдельным федеральным законом.

МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения

Путин предложил дополнить статью 75 Конституции положениями о величине минимального размера оплаты труда (МРОТ), индексации пенсий и социальных выплат. МРОТ должен составлять не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Назначение глав силовых ведомств по согласованию с Совфедом

Согласно поправкам, президент будет предварительно согласовывать с Советом Федерации кандидатов на должности руководителей силовых ведомств.

Расширение полномочий Конституционного суда

Путин также предложил наделить Конституционный суд полномочиями проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства.

Назначение генпрокурора и его заместителей Совфедом

Поправка в Конституцию предусматривает назначение Генерального прокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента РФ.

Противоречащие Конституции решения межгосударственных органов не подлежат исполнению

Решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с основным законом, не подлежат исполнению Россией. РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий, «если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя».

Поправка об органах самоуправления

Согласно предложению Путина, органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в России.