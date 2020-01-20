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18:47   20 Января 2020
Россия

Баранец считает, что страны ЕС на встрече в Берлине не собирались разрешить кризис в Ливии

Баранец считает, что страны ЕС на встрече в Берлине не собирались разрешить кризис в Ливии

Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец считает, что среди европейских участников конференции по Ливии в Берлине было много людей, которые не хотели, чтобы в африканской стране наступил мир. Об этом он заявил в беседе с изданием «НьюИнформ» в понедельник, 20 января. 

«Что касается западных партнеров — у меня такое впечатление, что среди них сидело больше людей, не желающих умиротворить войну в Ливии, а сидели представители разведслужб», — считает он. 

При этом военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев уверен, что именно Москва станет площадкой для переговоров по ситуации в Ливии. 

Баранец считает, что страны ЕС на встрече в Берлине не собирались разрешить кризис в Ливии

Берлинская конференция, во время которой командующий ЛНА Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж находились в разных помещениях, доказывает ее безрезультативность, отметил Хатылев.

«Когда в зале, где рассматривается вопрос страны, а ее руководители, враждующие между собой, находятся в разных соседних помещениях — это разговор глухого с немым. Как можно так решать вопросы?», — заявил собеседник «НьюИноформ». 

Эксперт также напомнил о важности принципа невмешательства в дела Ливии. Никакая страна не должна препятствовать мирному решению проблем, резюмировал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #ливия #общество

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