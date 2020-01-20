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Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

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18:49   20 Января 2020
Весь мир

Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

Итоги берлинской конференции во многом показали неспособность ООН и ЕС предложить принципиально новое решение ливийского кризиса, в такой обстановке единственная надежда Ливии - Россия, у которой уже есть сирийский опыт, считают многие эксперты.

Особое внимание политологи и аналитики обратили на то, что к диалогу на конференции не были приглашены наиболее влиятельные представители конфликтующих сторон — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Фйез Саррадж.

Работавший на конференции глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Мелькевич подчеркнул, что европейские страны-участницы фактически проигнорировали Хафтара и Сарраджа. В связи с этим эксперты предположили, что ЕС не считает их равными партнерами. Беседуя с Федеральным агентством новостей (ФАН), политолог Руслан Осташко подметил, что, вероятно, европейские страны готовы решать вопросы Ливии не просто за ливийцев, а вместо них.

«У Запада в крови колониальная политика, основанная на мнении о западном величии и превосходстве. Поэтому, считают они, какой смысл что-то обсуждать с аборигенами? Это относится и к Ливии: западные господа хотят делить ливийскую территорию и ресурсы, зарабатывая на этом деньги. Жизнь простых ливийцев никого не интересует», — пояснил он свою позицию.

Конференция в Берлине в очередной раз показала, что присутствие лидеров ЛНА и ПНС ничего не значит, ведь их мнения никто и не спросил. В итоге Хафтар и Саррадж покинули мероприятие раньше времени. А и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что члены берлинской конференции просто отказались включить их в список официальных участников.

Как отметил политолог Юрий Швыткин, встреча глав ЛНА и ПНС в Москве 12 января показала, что лишь Россия заинтересована в переговорах непосредственно с ливийцами. Роль РФ в разрешении конфликта мирным путем, по его мнению, ключевая.

«Благодаря заделу, созданному в Москве, стали возможны переговоры в Берлине. Успех, достигнутый в результате московской встречи, в очередной раз подтверждает, что именно Россия играет ключевую стратегическую роль в разрешении конфликта в Ливии», — заявил он.

Эксперты также заметили, что не слишком внушительные итоги конференции показывают, что, несмотря на то, что ООН и ЕС озвучивают отсутствие «военного решения» ливийского конфликта, за многие годы они мало продвинулись в этом вопросе.

Интересно, как замечают аналитики, что и вопросы оружейного эмбарго также размыты, ведь механизм санкций за нарушение резолюции ООН по Ливии так и не конкретизирован. При этом некоторые страны, Турция, к примеру, продолжают вмешательство в ситуацию в Ливии, но европейцам нет дела и до этого. Так, результаты переговоров в Берлине фактически стали повторением договоренностей, зафиксированных в Схиратских соглашениях от 2015 года.

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Автор: Лев Собакин
#ливия

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