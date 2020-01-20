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Что предусмотрено в законе о поправке к Конституции

Что предусмотрено в законе о поправке к Конституции

 Баранец считает, что страны ЕС на встрече в Берлине не собирались разрешить кризис в Ливии

Баранец считает, что страны ЕС на встрече в Берлине не собирались разрешить кризис в Ливии
Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

 Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

 Замглавы МИД РФ Рябков призвал США свернуть военное присутствие в Сирии

Замглавы МИД РФ Рябков призвал США свернуть военное присутствие в Сирии
17:51   20 Января 2020
Россия

Предполагаемого вербовщика ИГ* задержали в Петербурге

Предполагаемого вербовщика ИГ* задержали в Петербурге

Подозреваемого в вербовке террористов мужчину задержали в Петербурге. По данным СК РФ, он склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Против 32-летнего подозреваемого возбудили  дело по части 1.1, статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В СК РФ уточнили, что сейчас решается вопрос об аресте.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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