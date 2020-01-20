Предполагаемого вербовщика ИГ* задержали в Петербурге

Подозреваемого в вербовке террористов мужчину задержали в Петербурге. По данным СК РФ, он склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Против 32-летнего подозреваемого возбудили дело по части 1.1, статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В СК РФ уточнили, что сейчас решается вопрос об аресте.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ