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17:50   20 Января 2020
Россия

Совет Госдумы рассматривает внесенный Путиным проект об изменении Конституции

Совет Госдумы рассматривает внесенный Путиным проект об изменении Конституции

Совет Госдумы в настоящее время рассматривает внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию РФ. Об этом стало известно в понедельник, 20 января. 

Ранее сообщалось, что глава государства внес проект закона о поправке к Конституции на рассмотрение Госдумы. Речь идет о новых требованиях к должностным лицам, а также полномочиях, связанных с обеспечением безопасности и суверенитета страны.

Так, Путин предложил увеличить срок проживания на территории РФ для кандидатов на пост президента с 10 до 25 лет, а также запретить таким лицам иметь гражданство или вид на жительство в другом государстве. 

Еще одно изменение, предлагаемое президентом, — запрет занимать должность главы государства более двух сроков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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